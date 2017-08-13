Юлія Левченко – срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики!

На світовій першості з легкої атлетики в Лондоні наша представниця стрибків у висоту Юлія Левченко принесла Україні срібну медаль.

Українка показала результат 2.01 м, який став кращим в її кар'єрі. Левченко не відчувала проблем до планки в 1.97 м, після чого українська легкоатлетка вперше взяла висоту 1.99 м, а далі з другої спроби - 2.01 м.

Таким чином, 19-річна українка двічі оновила особистий рекорд.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка одним з перших привітав Юлію та її наставників в Лондоні, Федерацію легкої атлетики України на чолі з її президентом Ігорем Гоцулом, відзначивши справжній бійцівський характер спортсменки та побажавши чудових здобутків та перемог й у подальших виступах.



