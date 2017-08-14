Олімпійське літо у розпалі на Буковині

Днями у таборі «Зелені пагорби», розташованого біля підніжжя Карпат у с. Виженка Вижницького району Чернівецької області, не обійшлося без «олімпійських сюрпризів» – у рамках проекту «Олімпійське літо» дітки отримали можливість познайомитися, а декому навіть позмагатися з учасницею Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, неодноразовою чемпіонкою України у потрійному стрибку Русланою Цихоцькою.

Разом із зірковою стрибункою, в якості волонтера облцентру «Спорт для всіх», долучилась і вижницька зірочка – переможниця обласних змагань з легкої атлетики у своїй віковій групі Таїсія Голобуцька.

Представник адміністрації табору «Зелені пагорби» Сергій Соколов та фізрук Василь Григоряк підготували цікаві естафети для «Веселих стартів», в яких брали участь 4 команди. Цікаво, що у перетягування канату випробували себе і почесні гості – Руслана Цихоцька і Тая Голобуцька. Цихоцька і Ко стали переможцям у цьому виді.

Окрім «Веселих стартів», окремо розіграли призи у змаганнях зі стрибків з місця, де кращі результати показали: Ірина Ракоч, Марія Пасирь, Катерина Павлюк та Ігор Константин,«Патрік» і Святослав Ганзюк.

Усі учасники змагань і конкурсів отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області та облцентру «Спорт для всіх. І, звісно, охочі змогли отримати автограф та сфотографуватися на пам’ять з олімпійкою.