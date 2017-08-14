«Олімпійський день» на Чернігівщині доступний для всіх професій

За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області 11 серпня було проведено «Олімпійський день», який присвячувався Дню працівників ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби.

Захід відбувся серед чудової природи Ялівщини у місті Чернігів за участю голова облдержадміністрації, голова відділення НОК України в Чернігівській області Валерія Куліча, заступника голови обласної ради Арсена Дідура, в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Сергія Чаплієва.

Учасниками «Олімпійського дня» стали ветеринарні працівники з усієї Чернігівщини. Перед початком змагань до підняття Державного прапора України запросили Голову ради ветеранів АТО та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО при Чернігівській міській раді Андрія Требуха.

Після цього всі долучились до олімпійської розминки «Do like Olympians», яку провела майстер спорту України зі спортивно-бальних танців Олександра Шелкова. Далі на всіх чекали змагання - спортивно-розважальна гра «Ажіотаж», змагання з перетягування канату, можливість спробувати себе у дартсі та стрибнути з висоти.

По закінченні заходу відділення НОК у Чернігівській області нагородило переможців медалями, грамотами, кубками.