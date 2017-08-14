Спортивні майданчики зі штучним покриттям побудують в кожному районі Харківщини

Про це повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

«За рік в 27 районах області ми побудуємо 27 міні-стадіонів - майданчиків зі штучним покриттям. Також встановимо гімнастичні і тренажерні майданчики, - сказала керівник області. - До реалізації проекту залучимо кошти з різних джерел: кошти ФФУ, бюджетів різних рівнів, інвестиційні та спонсорські кошти. Є домовленість з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелко про співпрацю в цьому питанні».

Перший крок до реалізації поставленого завдання буде зроблений вже в цьому році - на будівництво спортивних майданчиків у районах області виділено 12,4 млн грн з обласного бюджету. За ці кошти побудують 10 майданчиків з синтетичним покриттям, 10 - з гімнастичним та 10 - з тренажерним обладнанням.

«Мета, яку ми ставимо перед собою, - надати можливість кожному жителю області займатися фізкультурою і спортом в комфортних умовах. Адже спорт - це здоров’я, це майбутнє нації», - підкреслила Юлія Світлична.