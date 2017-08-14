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До уваги журналістів! Ювілейне нагородження Ольги Харлан!
14 Серпня 2017 Поділитися
До уваги журналістів! Ювілейне нагородження Ольги Харлан!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену визначній події – 10-му, ювілейному нагородженню володарки чотирьох олімпійських нагород, триразової чемпіонки світу з фехтування Ольги ХАРЛАН як найкращої спортсменки липня в Україні.

У заході візьмуть участь президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій БУБКА, президент федерації фехтування України, Олімпійський чемпіон Вадим ГУТЦАЙТ, представники фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

 

Прес-конференція відбудеться 17 серпня о 12:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

 

 

 

 

Додаткова інформація та акредитація за телефонами

379-12-89

050-8-312-312 (Ірина)

 

Прес-служба НОК України

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