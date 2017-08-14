До уваги журналістів! Ювілейне нагородження Ольги Харлан!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену визначній події – 10-му, ювілейному нагородженню володарки чотирьох олімпійських нагород, триразової чемпіонки світу з фехтування Ольги ХАРЛАН як найкращої спортсменки липня в Україні.

У заході візьмуть участь президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій БУБКА, президент федерації фехтування України, Олімпійський чемпіон Вадим ГУТЦАЙТ, представники фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.

Прес-конференція відбудеться 17 серпня о 12:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

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Прес-служба НОК України