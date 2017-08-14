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Харківські лучники виграли відкритий Кубок міського голови
14 Серпня 2017 Поділитися
Харківські лучники виграли відкритий Кубок міського голови

Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука на «Кубок міського голови міста Харкова» пройшли з 10 по 13 серпня на спортивному комплексі «Комунар».

У них взяли участь близько 100 спортсменів з шести областей України.

Під час розіграшу першого комплекту нагород у командних змаганнях серед чоловіків у категорії «класичний лук» золоту медаль завоювала команда з Харкова «СДЮСШОР - 1» у складі Леоніда Диканя, Ігоря Гулича і Артема Мелехова. Серед жінок в цьому виді програми кращою стала команда «Харків - 1» у складі Дарини Павличенко, Катерини Дубровиної і Катерини Гугленко. У категорії «блочний лук» перемогу здобули спортсмени Роман Виноградов (Одеса), Дмитро Шуть (Харків) і Нонна Костенец (Харків), які представляли команду «Україна».

Під час розіграшу другого комплекту нагород у змішаних командах в категорії класичного лука перше місце посіла команда міста Харкова в складі Катерини Гугленко і Артема Ткача. У категорії блочного лука в цьому виді програми золоту медаль завоювали харків’яни Нонна Костенец і Дмитро Шуть.

Крім того, харків'яни показали найвищі результати в особистих заліках категорії класичного лука - перше місце серед чоловіків зайняв Микита Кравчук, серед жінок - Катерина Дубровіна, а також в блочному луці серед чоловіків - перше і друге місця вибороли Юрій Дорошенко і Вадим Головко.

 

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