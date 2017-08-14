Харківські лучники виграли відкритий Кубок міського голови

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука на «Кубок міського голови міста Харкова» пройшли з 10 по 13 серпня на спортивному комплексі «Комунар».
У них взяли участь близько 100 спортсменів з шести областей України.
Під час розіграшу першого комплекту нагород у командних змаганнях серед чоловіків у категорії «класичний лук» золоту медаль завоювала команда з Харкова «СДЮСШОР - 1» у складі Леоніда Диканя, Ігоря Гулича і Артема Мелехова. Серед жінок в цьому виді програми кращою стала команда «Харків - 1» у складі Дарини Павличенко, Катерини Дубровиної і Катерини Гугленко. У категорії «блочний лук» перемогу здобули спортсмени Роман Виноградов (Одеса), Дмитро Шуть (Харків) і Нонна Костенец (Харків), які представляли команду «Україна».
Під час розіграшу другого комплекту нагород у змішаних командах в категорії класичного лука перше місце посіла команда міста Харкова в складі Катерини Гугленко і Артема Ткача. У категорії блочного лука в цьому виді програми золоту медаль завоювали харків’яни Нонна Костенец і Дмитро Шуть.
Крім того, харків'яни показали найвищі результати в особистих заліках категорії класичного лука - перше місце серед чоловіків зайняв Микита Кравчук, серед жінок - Катерина Дубровіна, а також в блочному луці серед чоловіків - перше і друге місця вибороли Юрій Дорошенко і Вадим Головко.