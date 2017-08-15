Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, радник президента Національного олімпійського комітету України Микола Костенко.

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!