«Школа плавання» - частина олімпійського літа

На Одещині продовжується проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у літній канікулярний період «Школа плавання».

Щодня до них долучаються сотні нових дітей та підлітків. Так, 12 серпня на пляжі «Монастирський» курортної зони «Дача Ковалевського», черговий захід на морі проведено з дітьми Одеського міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» .

До проведення майстер-класу з плавання був запрошений Павло Іллічов - фіналіст Олімпійських ігор в Афінах 2004 року, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон та рекордсмен України.

Багато цікавої інформації 400 дітей отримали про вид спорту, його особливе значення для фізичного здоров’я, особливо дитини, а також порад щодо поведінки на відкритих водоймах і запобіганню нещасним випадкам .

Більше часу олімпієць приділив навчанню дітей плаванню, практичним вправам на воді, демонстрації стилів плавання та формуванню навичок з цього виду спорту.

Спортивний день продовжився цікавими естафетами. Усі діти були поділені на 14 команд, які на 7 локаціях змагались в таких естафетах: «перенос кеглі», «бадмінтон», «водоноси», «склади слова», «перейди через обруч», «передача м’яча», «змійка».





Кожний учасник намагався принести перемогу своїй команді, викладаючись повністю. Азарт, завзяття сприяли доброму настрою, усмішкам, відчуттю безмежної радості.

Для дітей це було насправді водне свято. Немає нічого кращого ніж зануритись у воду , особливо у спекотний день.





Найактивніші учасники заходу отримали грамоти і сувеніри.

Спортивно-масовий захід «Школа плавання» проведено обласною комунальною організацією «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України в Одеській області та управлінням молодіжної політики та спорту ОДА.

Літо триває, а разом з ним - і нові зустрічі у «Школі плавання».