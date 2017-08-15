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На Буковині відбувся спортивний фестиваль
15 Серпня 2017 Поділитися
На Буковині відбувся спортивний фестиваль

В одному із найспортивніших таборів Буковини днями відбувся «Спортивний фестиваль».

Гарна погода, чудовий відпочинок слугували проведенню спортивного свята, до якого долучились усі загони.

Організатором заходу виступило відділення Національного олімпійського комітету у Чернівецький області, а почесним гостем став відповідальний секретар осередку Ярослав Галан.

Захід розпочався з урочистого відкриття, де відпочиваючі табору продемонстрували свої уміння у презентації загонів.

Змагання пройшли у гарній обстановці та з дотриманням «Fair Play».

Переможці та призери змагань отримали грамоти й подарунки від обласного відділення НОК України.

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