На Буковині відбувся спортивний фестиваль

В одному із найспортивніших таборів Буковини днями відбувся «Спортивний фестиваль».

Гарна погода, чудовий відпочинок слугували проведенню спортивного свята, до якого долучились усі загони.

Організатором заходу виступило відділення Національного олімпійського комітету у Чернівецький області, а почесним гостем став відповідальний секретар осередку Ярослав Галан.

Захід розпочався з урочистого відкриття, де відпочиваючі табору продемонстрували свої уміння у презентації загонів.

Змагання пройшли у гарній обстановці та з дотриманням «Fair Play».

Переможці та призери змагань отримали грамоти й подарунки від обласного відділення НОК України.