НОК заручився підтримкою Посольства України в Кореї для Олімпійської збірної на Ігри-2018

Сьогодні в Олімпійському домі відбулася зустріч президента НОК Сергія Бубки з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Корея Олександром Горіним.

В обговоренні організаційних питань щодо участі Олімпійської збірної України в зимових Іграх 2018 року в Пхьончхані участь також взяли шеф місії НОК Ганна Сорокіна, керівники департаментів та відділів комітету.

Олександр Горін був призначений Указом Президента 6 червня і у вересні приступить до виконання своїх обов’язків безпосередньо у Республіці Корея.

Під час зустрічі її учасники обговорили питання зустрічі, супроводження і перебування українських олімпійців в Кореї, перевезення спортивного інвентарю та інших логістичних аспектів.

Пан Посол запевнив у повній готовності надати максимальне сприяння для вирішення організаційних моментів.

Співрозмовники домовились тісно взаємодіяти з усіх питань, пов’язаних з перебуванням Олімпійської збірної України в Кореї.