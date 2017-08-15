НОК заручився підтримкою Посольства України в Кореї для Олімпійської збірної на Ігри-2018

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Сьогодні в Олімпійському домі відбулася зустріч президента НОК Сергія Бубки з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Корея Олександром Горіним.
В обговоренні організаційних питань щодо участі Олімпійської збірної України в зимових Іграх 2018 року в Пхьончхані участь також взяли шеф місії НОК Ганна Сорокіна, керівники департаментів та відділів комітету.
Олександр Горін був призначений Указом Президента 6 червня і у вересні приступить до виконання своїх обов’язків безпосередньо у Республіці Корея.
Під час зустрічі її учасники обговорили питання зустрічі, супроводження і перебування українських олімпійців в Кореї, перевезення спортивного інвентарю та інших логістичних аспектів.
Пан Посол запевнив у повній готовності надати максимальне сприяння для вирішення організаційних моментів.
Співрозмовники домовились тісно взаємодіяти з усіх питань, пов’язаних з перебуванням Олімпійської збірної України в Кореї.