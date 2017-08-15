Напередодні важливих міжнародних змагань Сергій Бубка побажав нашим граціям вдалих стартів

У Національному олімпійському комітеті України вже давно склалась добра традиція зустрічей з нашими спортсменами після їх вдалих виступів на міжнародних аренах та перед наступними важливими змаганнями.

Тож, 15 серпня, президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка відвідав спортивний комплекс «Атлет», де наразі до відповідальних змагань – 29-ї Всесвітньої літньої Універсіади та чемпіонату світу готується національна збірна команда України з художньої гімнастики.

«Вітчизняна школа художньої гімнастики вже давно гучно заявила про себе на увесь світ. Імена українських грацій Олександри Тимошенко, Оксани Скалдіної, Катерини Серебрянської, Олени Вітриченко, Тамари Єрофеєвої, Анни Безсонової, Наталії Годунко, Анни Різатдінової та інших стали справжнім брендом», - наголосив Сергій Бубка.

Юне покоління гімнасток подовжує славні традиції і теж демонструє високі результати. Так, у 2017 році на етапах Кубка світу українки вже здобули 17 нагород. На етапах Гран-Прі та міжнародних турнірах на рахунку наших грацій 6 медалей.

«Такі здобутки заслуговують найвищої оцінки. Показані результати були б неможливі без талановитих наставників. Звичайно, заслуга в цих успіхах тренерської династії - легендарних наставниць «Школи Дерюгіних» – Альбіни Миколаївни, Ірини Іванівни та Ірини Блохіної, яких приємно сьогодні вітати», - зауважив президент Національного олімпійського комітету України.

Після вручення олімпійських подарунків Сергій Бубка побажав усій команді «художниць» вдалих стартів на 29-й Всесвітній літній Універсіаді, яка вже за 4 дні стартує в китайському Тайбеї, та на чемпіонаті світу, що 30 серпня розпочинається в італійському Пезаро.

Участь у відкритому тренуванні також брали наставники: дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Безсонова та тренери «Школи Дерюгіних» - Альбіна Якимець, Марина Кардаш, Ольга Лобас, Наталія Єрьоміна, Світлана Євенко.

Всі учасники подякували Сергію Бубці та представникам Національного олімпійського комітету за увагу до художньої гімнастики та відзначили важливість такої зустрічі, яка надихнула дівчат перед важливими міжнародними змаганнями.



