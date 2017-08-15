В Києві медалістку чемпіонату світу з легкої атлетики Юлію Левченко зустріли з квітами та подарунками

Сьогодні вранці з Лондона до рідної домівки повернулася наша чемпіонка І Юнацьких олімпійських ігор зі стрибків у висоту Юлія Левченко, яка на світовій першості в британській столиці подарувала Україні справжній подарунок у вигляді срібної медалі.

19-річну талановиту киянку, її тренера Ірину Пустовойт та коллегу по збірній зі стрибків у висоту Ірину Геращенко в міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріла та тепло привітала від Національного олімпійського комітету з успішним виступом призерка Олімпійських ігор, начальник Управління олімпійського руху Анна Сорокіна, а також керівництво Київської міської федерації легкої атлетики України.

Відзначимо, на нещодавньому чемпіонаті Європи U-23 Юлія Левченко стала володаркою золотої медалі.