В Києві медалістку чемпіонату світу з легкої атлетики Юлію Левченко зустріли з квітами та подарунками

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Сьогодні вранці з Лондона до рідної домівки повернулася наша чемпіонка І Юнацьких олімпійських ігор зі стрибків у висоту Юлія Левченко, яка на світовій першості в британській столиці подарувала Україні справжній подарунок у вигляді срібної медалі.
19-річну талановиту киянку, її тренера Ірину Пустовойт та коллегу по збірній зі стрибків у висоту Ірину Геращенко в міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріла та тепло привітала від Національного олімпійського комітету з успішним виступом призерка Олімпійських ігор, начальник Управління олімпійського руху Анна Сорокіна, а також керівництво Київської міської федерації легкої атлетики України.
Відзначимо, на нещодавньому чемпіонаті Європи U-23 Юлія Левченко стала володаркою золотої медалі.