На Тернопільщині «Олімпійське літо» завітало у села Остап'є та Поділля

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Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи «Олімпійське літо» завітали у села Остап'є та Поділля Скалатської об’єднаної територіальної громади, що на Тернопільщині.
З самого ранку на стадіоні села Остап'є зібрались любителі дворового футболу на майданчику ЮКА, які організувались у команди з цікавими назвами, щоб взяти участь у змаганнях та визначити, хто з них найсильніший та найспритніший.
Хлопці та чоловіки віком від 15 до 30 років протягом двох години змагались у підгрупах задля перемоги. Тож місця розподілились таким чином. Чемпіонами стали представники команди «Єкологи», другими - «Візерунки», а третє місце посіла команда «Городниця».
Цього самого дня Скалатська міська рада, обласний центр та комунальний центр фізичного здоров’я спільно з представниками відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області, організували змагання також і в селі Поділля Підволочисьго району Скалатської об’єднаної територіальної громади. Під час святкування Дня села тривали справжні спортивні баталії у дворовому футболі. Перше місце завоювала команда «Барселона», друге місце виборола команда «Збруч», а третіми стали «Козаки».
Переможці та призери отримали грамоти від організаторів змагань та призи, а учасники – продукцію від видавництва «Школярик».