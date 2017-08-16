На Тернопільщині «Олімпійське літо» завітало у села Остап'є та Поділля

Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи «Олімпійське літо» завітали у села Остап'є та Поділля Скалатської об’єднаної територіальної громади, що на Тернопільщині.

З самого ранку на стадіоні села Остап'є зібрались любителі дворового футболу на майданчику ЮКА, які організувались у команди з цікавими назвами, щоб взяти участь у змаганнях та визначити, хто з них найсильніший та найспритніший.

Хлопці та чоловіки віком від 15 до 30 років протягом двох години змагались у підгрупах задля перемоги. Тож місця розподілились таким чином. Чемпіонами стали представники команди «Єкологи», другими - «Візерунки», а третє місце посіла команда «Городниця».

Цього самого дня Скалатська міська рада, обласний центр та комунальний центр фізичного здоров’я спільно з представниками відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області, організували змагання також і в селі Поділля Підволочисьго району Скалатської об’єднаної територіальної громади. Під час святкування Дня села тривали справжні спортивні баталії у дворовому футболі. Перше місце завоювала команда «Барселона», друге місце виборола команда «Збруч», а третіми стали «Козаки».

Переможці та призери отримали грамоти від організаторів змагань та призи, а учасники – продукцію від видавництва «Школярик».