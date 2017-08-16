Оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо отримав 2000 заявок на конкурс талісманів

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Олімпійський талісман є одним із популярних олімпійських символів і з 1968 року - обов’язковим атрибутом Олімпійських ігор.
Не дивлячись на те, що Ігри XXXII Олімпіади, які прийматиме японське Токіо, проходитимуть у липні 2020 року, Оргкомітет змагань вже розпочав активну підготовку щодо візуалізації найголовніших стартів чотириріччя.
Так, на оголошений конкурс щодо розробки талісманів для Олімпійських та Паралімпійських ігор-2020 надійшло 2042 заявки. Члени журі до грудня мають визначитись з фінальним списком до того, як школярі з усієї Японії зроблять остаточний вибір. Та пропозиція, яка набере найбільшу кількість голосів від учнів, і стане переможцем.
Нагадаємо, що Ігри XXXII Олімпіади пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року в Токіо. Столиця Японії вже вдруге стає літнтою Олімпійською столицею. Вперше це відбулось у 1964 році.