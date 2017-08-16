Олімпійський урок у столиці пройде і на суші, і на воді

9 вересня у День фізичної культури і спорту в Києві втринадцяте стартує унікальна акція Національного олімпійського комітету України – Всеукраїнський Олімпійський урок.

Відчути себе не лише глядачем спортивного дійства, а й повноправним активним його учасником і справжнім олімпійцем зможе кожний бажаючий, завітавши цього дня на Оболонську набережну столиці, яка на декілька годин перетвориться на один великий спортивний майданчик.

Майстер-класи з 30 видів спорту, які проходитимуть не лише на суші, а й на воді, цікаві конкурси й вікторини, спілкування з олімпійськими чемпіонами та медалістами світових і європейських першостей, а також можливість отримати безліч олімпійських подарунків – все це пропонує вам велике спортивне свято.

Слід зазначити, що цього дня подібні Олімпійські уроки пройдуть усіма обласними центрами країни.

Про всі цікавинки та особливості проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку-2017 вже зовсім скоро можна буде дізнатись на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України (www.noc-ukr.org).