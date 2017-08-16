Олімпійський день у Куп’янську – весело і спортивно

Щомісяця у місті Куп’янську, що на Харківщині, проходять різноманітні заходи спрямовані на пропаганду олімпійського руху в Україні.

Це насамперед змагання, які проводить Куп’янське регіональне представництво відділення НОК України у Харківській області серед дітей та юнацтва, а також спортивні заходи згідно міського плану-календаря серед молоді та дорослих ініціаторами проведення яких є спортивні організації міста. Наймасовіше такі заходи пройшли за програмою Всеукраїнського Олімпійського дня.

Так під керівництвом міського будинку дитячої та юнацької творчості відділу освіти на облаштованій зоні активного відпочинку яхт-клубу «Оскіл» управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради проведені туристичні змагання серед учнівської молоді. Різноманітні конкурси з техніки туризму, конкурси кашоварів, на кращу пісню про активне дозвілля проходили цього дня серед дітей. Найвправнішими себе показали юні туристи з ЗОШ №1, №12 та школи-гімназії №3.

Чоловіки, жінки, юніори та юніорки під час I етапу чемпіонату та Кубку України вели боротьбу за призові місця на велотрасі ВМХ мікрорайону Ювілейний міста. Видовищні та напружені заїзди змагань показали відмінну підготовку спортсменів і результативну роботу тренерів.

Не забули організатори і про пляжний футбол, змагання пройшли за підтримки громадської організації «Куп’янськ - наш рідний дім», яку очолює Сергій Овсянніков. У турнірі брали участь 8 команд. Не дивлячись на результат, всі учасники спортивного свята отримали насолоду та задоволення від змагань.

На футбольних майданчиках проходив традиційний регіональний турнір з футболу серед вуличних команд. Цьогоріч крім команд Ківшарівки, Куп’янськ-Вузлового та Куп’янська у турнірі брали участь і футболісти з Куп’янського району. Серед гравців молодшої вікової групи (2004-2008 р.р.н.) перемогли представники району команда «Мрія» с.Глушківка, а серед старшої вікової групи (2001-2003 р.р.н.) чемпіонами стала команда «Оскіл» з Куп’янська. А найсильніші пляжні волейболісти помірялись силами з представниками міста Купֹ’янська та Дворічанського і Куп’янського району.

Всі учасники Олімпійського дня були нагороджені пам’ятними призами та сувенірами з олімпійською символікою від відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області.