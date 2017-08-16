Молоді сім’ї Хмельницького в олімпійському русі

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У традиційному «Диво-фестивалі усвідомленого батьківства», організаторами якого виступили навчально-освітянські центри розвитку «Простір», «Щасливе материнство», відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області, найбільш захоплюючими та емоційними виявилися забіги батьків та перегони повзунів.
Спочатку в ранковій програмі сімейного фестивалю любителі бігу, серед яких найбільшу кількість склали медики міста, успішно подолали алеями та стежками парку ім. Михайла Чекмана трьохкілометрову дистанцію пробігу під гаслом «Здорові батьки – здорова нація». Найактивніші з них відзначені призами.
А ввечері на затишній території центру «Простір» у дружній родинній обстановці було проведено основні заходи, які включали різноманітні конкурси, майстер-класи, розваги з дітлахами. Розпочалося спортивно-розважальне дійство символічною естафетою олімпійського вогню. А далі на старт 4-х метрової дистанції були запрошені 6-11 місячні малюки, які в двох вікових групах боролися за перемогу в конкурсі «жвавий повзун». Головними арбітрами виступили представники відділення НОК України в області: перший заступник голови Віктор Флентін і олімпієць Олександр Бортюк.
Переможці й призери змагань отримали свої перші спортивні трофеї – медалі. В показових виступах легко, без перенапруги, демонстрували техніку підкорення «важкої штанги».
Організатори та партнери фестивалю вручили всім його учасникам подарунки, засоби гігієни, фармацевтичну продукцію, солодощі і сувеніри з олімпійською символікою.