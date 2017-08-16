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Вийшла друком нова праця про спортивну філателію
16 Серпня 2017 Поділитися
Вийшла друком нова праця про спортивну філателію

Нещодавно член Національної спілки письменників України львів’янин Василь Прухницький випустив друком свою нову працю, пов’язану з його улюбленими життєвими захопленнями – спортом та філателією!

«Олімпійські ігри на марках підпільної пошти України» (Львів: ЗУКЦ, 2017. – 46 с.) - саме з такою назвою вийшов цікавий нарис про історію спорту, про емблеми спортивних товариств, про підпільну пошту України, про спортивну філателію й, безумовно, про специфіку випуску спеціальних поштових марок ППУ з нагоди Олімпіад 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976 років.

«Олімпійські випуски підпільної пошти України, маючи чимале національно-патріотичне забарвлення, як пропагандиський засіб духовного відродження національної відомості, залишаються цікавими та бажаними для найприскіпливіших філателістів, які колекціонують марки даної тематики» – резюмує автор.

 

Довідково:

Підпільна пошта існувала передусім в середовищі української діаспори в часи СРСР, марки особливо активно випускалися в 50-60-і роки в різних галузях в т.ч. й у спорті

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