Вийшла друком нова праця про спортивну філателію

Нещодавно член Національної спілки письменників України львів’янин Василь Прухницький випустив друком свою нову працю, пов’язану з його улюбленими життєвими захопленнями – спортом та філателією!

«Олімпійські ігри на марках підпільної пошти України» (Львів: ЗУКЦ, 2017. – 46 с.) - саме з такою назвою вийшов цікавий нарис про історію спорту, про емблеми спортивних товариств, про підпільну пошту України, про спортивну філателію й, безумовно, про специфіку випуску спеціальних поштових марок ППУ з нагоди Олімпіад 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976 років.

«Олімпійські випуски підпільної пошти України, маючи чимале національно-патріотичне забарвлення, як пропагандиський засіб духовного відродження національної відомості, залишаються цікавими та бажаними для найприскіпливіших філателістів, які колекціонують марки даної тематики» – резюмує автор.

Довідково:

Підпільна пошта існувала передусім в середовищі української діаспори в часи СРСР, марки особливо активно випускалися в 50-60-і роки в різних галузях в т.ч. й у спорті