Міжнародний боксерський турнір стартував на Житомирщині

На Житомирщині розпочався ХІХ Міжнародний турнір з боксу серед молоді на призи братів Кличків, який проходить за підтримки відділення НОК України в Житомирській області.

У змаганнях беруть участь боксери з 11-ти країн: Фінляндії, Литви, Чехії, Вірменії, Казахстану, Білорусі, Грузії, Туреччини, Швеції, Польщі та України.

15 серпня у Бердичеві відбулося урочисте відкриття змагань. Спортсменів та гостей турніру вітали заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута, заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області Леонід Самунь та керівництво міста.

Фінальні бої та нагородження переможців відбудеться 19 серпня.