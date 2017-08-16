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Міжнародний боксерський турнір стартував на Житомирщині
16 Серпня 2017 Поділитися
На Житомирщині розпочався ХІХ Міжнародний турнір з боксу серед молоді на призи братів Кличків, який проходить за підтримки відділення НОК України в Житомирській області.
У змаганнях беруть участь боксери з 11-ти країн: Фінляндії, Литви, Чехії, Вірменії, Казахстану, Білорусі, Грузії, Туреччини, Швеції, Польщі та України.
15 серпня у Бердичеві відбулося урочисте відкриття змагань. Спортсменів та гостей турніру вітали заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута, заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області Леонід Самунь та керівництво міста.
Фінальні бої та нагородження переможців відбудеться 19 серпня.
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