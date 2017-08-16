Олімпійське літо на Дніпропетровщині

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Відділення НОК України в Дніпропетровській області спільно із спортивним активом Дніпра проводить заходи «Олімпійського літа».
Так, спортивні табори організовані у Лазурному. Саме туди відправились дітлахи від 6 років і старші, аби з користю для здоров’я та свого фізичного стана активно провести час.
Що й казати, час, проведений у таборі запам’ятається їм як дуже цікавий, спортивний та насичений різними подіями. Ранок для відпочиваючих розпочинався біля сьомої години ранку з олімпійської розминки. Потім був біг уздовж морського узбережжя. У розклад дня обов’язково входили тренування з єдиноборств, самооборони, силові заняття, гімнастика та розтяжки.
Не дивлячись на такий важкий графік тренувань, діти та дорослі знаходили в собі сили щоб позмагатись у волейболі і піонерболі, футболі, шахових турнірах та навіть пляжному регбі. Ну і звичайно – купання у морі!
Увечері на учасників табору чекала не менш цікава програма – конкурси талантів, творчі вечори, походи на прогулянки.
Під час кожної із змін, які тривали кожна по два тижні, діти оздоровились, стали сильнішими, дружнішими, виросли та встановили масу нових власних рекордів. А головне – в них розвились такі властивості, як чесність, доброта, почуття взаємодопомоги, щирість, подолання своїх слабкостей.
Не буває змагань без своїх переможців і тріумфаторів. Так і тут – переможці лагерних змін отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України, його голови Андрія Павелка, а також від заступника олімпійського осередку Владислава Штамбурга.