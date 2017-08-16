Олімпійське літо на Дніпропетровщині

Відділення НОК України в Дніпропетровській області спільно із спортивним активом Дніпра проводить заходи «Олімпійського літа».

Так, спортивні табори організовані у Лазурному. Саме туди відправились дітлахи від 6 років і старші, аби з користю для здоров’я та свого фізичного стана активно провести час.

Що й казати, час, проведений у таборі запам’ятається їм як дуже цікавий, спортивний та насичений різними подіями. Ранок для відпочиваючих розпочинався біля сьомої години ранку з олімпійської розминки. Потім був біг уздовж морського узбережжя. У розклад дня обов’язково входили тренування з єдиноборств, самооборони, силові заняття, гімнастика та розтяжки.

Не дивлячись на такий важкий графік тренувань, діти та дорослі знаходили в собі сили щоб позмагатись у волейболі і піонерболі, футболі, шахових турнірах та навіть пляжному регбі. Ну і звичайно – купання у морі!

Увечері на учасників табору чекала не менш цікава програма – конкурси талантів, творчі вечори, походи на прогулянки.

Під час кожної із змін, які тривали кожна по два тижні, діти оздоровились, стали сильнішими, дружнішими, виросли та встановили масу нових власних рекордів. А головне – в них розвились такі властивості, як чесність, доброта, почуття взаємодопомоги, щирість, подолання своїх слабкостей.

Не буває змагань без своїх переможців і тріумфаторів. Так і тут – переможці лагерних змін отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України, його голови Андрія Павелка, а також від заступника олімпійського осередку Владислава Штамбурга.



