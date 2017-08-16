Сергій Бубка побажав успіхів українським спортсменам на Всесвітній Універсіаді

Президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка взяв участь в урочистих проводах збірної України, яка братиме участь у 29-й Всесвітній Універсіаді, що з 19 по 30 серпня триватиме в китайському Тайбеї.

Разом з Міністром Молоді та спорту Ігорем Ждановим, заступником Міністра освіти Романом Гребою, президентом Спортивної студентської спілки Євгенієм Імасом, першим віце-президентом Федерації футболу Вадимом Костюченком і президентом Всеукраїнської футбольної асоціації студентів Іваном Крульком Сергій Бубка побажав успіхів нашим атлетам. «Продовжуйте славні традиції українського спорту, прославляйте нашу країну і досягайте найвищих вершин», - наголосив у своєму зверненні головний олімпієць країни, зауваживши, що час летить дуже швидко і олімпійський Токіо-2020 не за горами. «Вірю, що ви успішно подолаєте цей шлях і зможете піднятися на Іграх на олімпійський п’єдестал», - зазначив Сергій Бубка.

Довідково:

Україну на 29-й Всесвітній Універсіаді представлятимуть 179 студентів-спортсменів з 55 вищих навчальних закладів, які вестимуть боротьбу у 14 з 22 видах спорту. А саме: баскетболі (чол.), важкій атлетиці, волейболі (жін., чол.), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тхеквондо, фехтуванні, футболі та ушу.

Найтитулованішими у нашій команді є Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і бронзовий медаліст – Ігор Радівілов, на світовий та європейський подіуми піднімались: плавці Андрій Говоров, Михайло Романчук, стрибуни у воду Олександр Горшковозов, Олег Колодій, Максим Долгов, Вікторія Кесарь, стрілки з лука Георгій Іваницький, Лідія Січенікова, тхеквондистка Ірина Ромолданова, представники фехтування Анатолій Герей, Ксенія Пантелєєва, Анфіса Почкалова, важкоатлетка Ірина Деха, легкоатлетки Ірина Геращенко, Ольга Бібік та інші.

Склад студентської збірної команди України оприлюднений на сайті Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України за посиланням http://osvitasport.org/component/k2/item/11919-vsesvitnya-litnya-universiada-2017-nasha-nadiya-i-gordist.html