Олімпійський чемпіон Микола Авілов завітав на «Олімпійську зміну» в «Молоду гвардію»

У дитячому центрі «Молода гвардія» у самому розпалі «Олімпійська зміна».

Так, 16 серпня до дітлахів завітав дворазовий Олімпійський чемпіон з легкої атлетики Микола Авілов.

Формат спілкування був незвичний, нетрадиційний. Діти презентували себе та у формі гри, пантомімою показували вид спору, яким займаються, а присутні вгадували. Як виявилося, майже усі юні спортсмени займаються олімпійськими видами спорту і вже мають певні досягнення у них.

Відпочиваючі засипали чемпіона своїми запитаннями, їх цікавило все: у якому віці почав займатися спортом, чому обрав саме цей вид спорту, яким був спортивний шлях, як став Олімпійським чемпіоном, що вплинуло на спортивну кар’єру та ще багато, багато інших запитань.

Микола Авілов виявився справжнім носієм знань з олімпізму. Тож не тільки відповідав на запитання про себе та свій вид спорту, а й щиро поділився цікавими інформаціями про видатних спортсменів різних видів спорту, їхніми досягненнями тощо.





Для дітей ця зустріч – справжня подія. Вони фотографувалися з легендарним легкоатлетом, брали автограф та дякували за гарну, теплу зустріч.