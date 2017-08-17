Ольга Харлан отримала від НОК ексклюзивну статуетку за десяте визнання найкращою спортсменкою місяця в України

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося особливе нагородження найкращого спортсмена місяця, адже воно стало ювілейним, рекордним для героїні спортивного липня.

Вдесяте нагороду найкращої спортсменки місяця з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримала Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан.

Відзначимо, що окрім грошової премії та пам'ятного диплому, спеціально з нагоди рекордної, десятої відзнаки Ольги Харлан НОК України розробив новий, ексклюзивний дизайн статуетки - на ній 9 маленьких зображень статуеток найкращого спортсмена місяця з датою отримання цієї нагороди на добру згадку.

Цього визнання найтитулованіша фехтувальниця України отримала завдяки черговому тріумфу на чемпіонаті світу, який відбувся в німецькому Лейпцигу. В індивідуальній першості Оля попри нещодавнє відновлення від травми довела, що є номером один у світі.

«Дуже складно підкорити олімп, але ще важче на ньому залишатися. Так ось Ольга – яскравий приклад людини, сильної спортсменки, яка змогла підкорити його й невпинно продовжує підтверджувати своє лідерство на міжнародній арені. Впевнений, у нашої п'ятиразової чемпіонки світу вистачить мотивації, бажання та сил виступити на своїй вже четвертій Олімпіаді й ми побачимо її успіхи в олімпійському Токіо-2020», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Головний олімпієць України привітав з високим визнанням НОК тренера Олі Юрія Марченка, який був відсутній на церемонії, але мав на це поважні причини (він знаходиться зі збірною з фехтування на літній Універсіаді в Тайбеї).

«Щирі слова подяки Юрію Володимировичу за виховання Ольги та неоцінений внесок у розвиток фехтування в Україні та на Миколаївщині, зокрема», - додав Сергій Бубка.

Президент НОК висловив подяку Федерації фехтування України на чолі з її президентом, Олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом за злагоджену, а тому й ефективну роботу. «Ми чудово знаємо і високо цінуємо роль Вадима Марковича для перемог українських фехтувальників. Багато спілкуємось і знаю, що і як наставник Вадим Маркович дуже допоміг Ользі у підкоренні чергової вершини. Приємно, що під вашим керівництвом Федерація залишається в нас однією з найкращих в Україні!», - сказав він.

Президент НОК також подякував за підтримку у підготовці Ольги Харлан фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» та присутньому на нагородженні першому заступнику голови Віктору Коржу.

В свою чергу, героїня спортивного липня висловила щирі слова подяки Сергію Бубці за підтримку. «Ваша постійна увага, щира підтримка дуже багато значить для мене! Після кожного мого виступу ви одним з перших мене вітаєте. Це безмежно приємно!», - сказала Ольга. Титулована спортсменка також побажала Олегу Верняєву, на рахунку якого на одну нагороду НОК менше, наздогнати її та отримати ювілейну відзнаку.

Вадим Гутцайт відзначив, що ця перемога далась Ользі дуже непросто та на шляху до неї спортсменка подолала нелегкий етап відновлення. «Хочу подякувати Олі, всій нашій команді, всім, хто був поруч за цей неймовірний виступ! Також щирі слова подяки Сергію Назаровичу та всій Олімпійській родині за такі заходи, адже вони надихають та мотивують до нових звершень», - додав Вадим Маркович.

«Оля виграла вже все, що тільки можна, але я бажаю надалі знаходити мотивацію й можливо догнати за кількістю олімпійських нагород відомого плавця Майкла Фелпса», - жартуючи привітав найкращу спортсменку Віктор Корж, відзначивши, що ФСТ «Динамо» продовжуватиме підтримувати як Олю, так і весь український спорт.



