Спортивні майданчики до 85-річчя Донецької області урочисто відкрили в Мангуші та Нікольському

16 серпня з нагоди святкування 85-ї річниці Донецької області були урочисто відкриті спортивні майданчики в смт. Мангуш та смт. Нікольське – центрах однойменних районів.

У рамках робочої поїздки до населених пунктів півдня регіону голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вручив сертифікати на отримання майданчиків: першому заступнику голови Мангушської райдержадміністрації Володимиру Дороганю – на 1 майданчик зі штучним покриттям, голові Нікольської райдержадміністрації Володимиру Завгородньому – на 1 майданчик зі штучним покриттям та 5 майданчиків з тренажерним обладнанням.

Павло Жебрівський, звертаючись до школярів, вчителів та їх батьків, наголосив на користі від регулярних занять фізичною культурою і спортом та зазначив, що задля виховання здорового покоління обласна влада приділяє й буде приділяти увагу розбудові спортивної інфраструктури. Губернатор Донеччини разом з народним депутатом України Дмитром Лубінцем та представниками влади Мангушського і Нікольського районів взяли участь у традиційних урочистостях (перерізання символічної стрічки, перший удар по м’ячу) та вручив юним спортсменам спортивний інвентар та форму в рамках Програми розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки.

У смт. Мангуш урочисте відкриття майданчику зі штучним покриттям відбулося на базі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1. Зазначимо, що раніше громада Мангушського району до 85-річчя Донецької області отримала сертифікати на футбольний майданчик, розташований у с. Комишувате, а також 6 майданчиків з тренажерним покриттям: у смт. Мангуш, с. Бердянське, смт. Ялта, с. Комишувате, с. Стародубівка, с. Урзуф. Ще один майданчик зі штучним покриттям у районі (третій з нагоди святкування 85-ї річниці Донецької області) невдовзі з’явиться у с. Покровське, де вже є основа та завершено монтаж огорожі.

У смт. Нікольське майданчик зі штучним покриттям урочисто відкрили на території гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеню № 2, яка цього року святкує своє 60-річчя. Після вітань почесних гостей та слів подяки мешканцям району, які зробили свій внесок у будівництво майданчика, було зіграно футбольний матч між двома командами Нікольської гімназії «Софія». Зазначимо, що ще один ігровий спортивний майданчик до 85-річчя Донецької області буде облаштовано у с. Зоря (за адресою: вул. Афінська, 5), де на сьогоднішній день завершено роботи з будівництва основи під укладку штучного покриття.

З нагоди святкування 85-ї річниці Донецької області мешканці Нікольського району отримали п’ять майданчиків з тренажерним обладнанням, які розташовані на базі навчальних закладів: Нікольська гімназія «Софія», Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А.Д. Якименка, Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. братів Зосіма, Малоянисольська загальноосвітня школа I-III ступенів ім. В.В.Балабана, Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. До складу кожного такого майданчика входять дев’ять тренажерів на різні групи м’язів.

Нагадаємо, проект щодо облаштування 85-ти спортивних майданчиків зі штучним покриттям та 200 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням реалізується в містах, районах, об’єднаних територіальних громадах Донеччини за ініціативи голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського відповідно до програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.