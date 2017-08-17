Віктор Корж удостоєний високої нагороди НОК

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Сьогодні президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка вручив першому заступнику голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, члену Виконкому НОК і голові Медичної комісії НОК Віктору Коржу високу нагороду олімпійського руху – медаль «За відданість олімпізму».
Віктор Корж відзначений за вагомий внесок у розвиток олімпізму, особистий вклад в підготовку чемпіонів і призерів континентальної й світової першостей, Олімпійських ігор, сприяння в розвитку спортивної інфраструктури, надання всебічної підтримки розвитку олімпійських видів спорту, створення належних житлово-побутових умов для провідних спортсменів та тренерів країни.
Відзначимо, що Віктор Петрович протягом багатьох років працює на благо розвитку українського спорту і олімпізму, а спортсмени-динамівці традиційно складають більшість складу Олімпійської команди України, прославляючи своїми досягненнями нашу країни у світі.
«Щиро вдячний за ту допомогу, яку Ви надаєте спортсменам у їх підготовці до найпрестижніших стартів – це і створення сприятливих тренувальних та соціально-побутових умов, медичне забезпечення, відновлення і розбудова спортивних споруд», - відзначив президент НОК під час нагородження.