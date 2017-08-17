У реконструйованому дитячому таборі «Лісова поляна» пройшло спортивне свято

16 серпня установа, де відпочивають 160 дітей з Харківської області, приєдналася до всеукраїнської акції «Олімпійське літо».

Організаторами свята стали управління у справах молоді та спорту ХОДА, обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області.

Начальник управління у справах молоді та спорту ОДА Віталій Кириленко і голова Харківської РДА Юрій Раїна вручили всім юним учасникам свята спортивний інвентар: футбольні м'ячі та тенісні ракетки.

«Питання оздоровлення дітей знаходяться під особистим контролем керівника області Юлії Світличної. Ми робимо все для розвитку спорту і фізичної культури в області, - зазначив Віталій Кириленко. - Я хочу, щоб ви запам'ятали, що бути спортивним - це модно. Тренуйтеся, набирайтеся сил перед навчальним роком, а під час навчання продовжуйте займатися фізичною культурою і спортом».

Голова Харківської райдержадміністрації повідомив, що за два роки на відновлення і реконструкцію дитячого табору «Лісова галявина» направили близько 3 млн грн. Зараз він - один з кращих в області.

«Тут є великий плавальний басейн, більше 6 га площі, спортивні майданчики. За два роки ми відремонтували два поверхи спального корпусу, замінили всі вікна і двері в центральному корпусі, замінили обладнання та відремонтували зал в їдальні. Привели в порядок територію», - розповів Юрій Раїна.