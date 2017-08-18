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Сергій Бубка з робочим візитом відвідає Одещину
18 Серпня 2017 Поділитися
Сьогодні президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка розпочне робочий візит на Одещину.
Насичена програма розрахована на декілька днів і включатиме зустрічі з керівництвом області та міста Одеси, спортивним активом області, відвідання спортивних об’єктів регіону.
В рамках візиту Сергій Бубка відвідає також міста Южний і Чорноморськ, огляне спортивну інфраструктуру, зустрінеться з місцевою владою та спортивними менеджерами.
В програмі поїздки передбачені зустрічі і спілкування головного олімпійця країни з провідними спортсменами і тренерами, а також юним поколінням, зокрема, під час відвідання табору «Молода гвардія».
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