Сергій Бубка з робочим візитом відвідає Одещину

Сьогодні президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка розпочне робочий візит на Одещину.

Насичена програма розрахована на декілька днів і включатиме зустрічі з керівництвом області та міста Одеси, спортивним активом області, відвідання спортивних об’єктів регіону.

В рамках візиту Сергій Бубка відвідає також міста Южний і Чорноморськ, огляне спортивну інфраструктуру, зустрінеться з місцевою владою та спортивними менеджерами.

В програмі поїздки передбачені зустрічі і спілкування головного олімпійця країни з провідними спортсменами і тренерами, а також юним поколінням, зокрема, під час відвідання табору «Молода гвардія».