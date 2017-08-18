НОК підтримав проект Академії IJF в Україні

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка підтримав ініціативу Федерації дзюдо України про відкриття Українського курсу Міжнародної Академії Дзюдо.

Цей проект дасть істотну допомогу в підвищенні професійного рівня тренерів, що позитивно позначиться на розвитку дзюдо в країні.

Нагадаємо: понад 80 студентів з усієї України вже вступили на перший семестр. Більше 1500 студентів в світі почали навчання на першому семестрі цього року. Український проект став можливий завдяки взаємодії і підтримки Міжнародної Федерації дзюдо, Національного олімпійського комітету України та Федерації дзюдо України.