В уманському таборі «Пролісок» відзначили «Олімпійське літо»

Днями «Олімпійське літо» відбулося в літньому таборі санаторного типу «Пролісок», що в місті Умань Черкаської області.

Спортивно-розважальний захід провели за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області та адміністрації центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок».

Діти активно долучалися до спортивних естафет та інших активностей. Учасники спортивних забав отримали олімпійські подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.

З метою популяризації олімпійського руху, здорового способу життя серед дітей, що оздоровлюються в закладі, відділення НОК в Черкаській області передало закладу спортивний інвентар, що сприятиме покращенню спортивного процесу.