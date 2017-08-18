В уманському таборі «Пролісок» відзначили «Олімпійське літо»

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Днями «Олімпійське літо» відбулося в літньому таборі санаторного типу «Пролісок», що в місті Умань Черкаської області.
Спортивно-розважальний захід провели за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області та адміністрації центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок».
Діти активно долучалися до спортивних естафет та інших активностей. Учасники спортивних забав отримали олімпійські подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.
З метою популяризації олімпійського руху, здорового способу життя серед дітей, що оздоровлюються в закладі, відділення НОК в Черкаській області передало закладу спортивний інвентар, що сприятиме покращенню спортивного процесу.