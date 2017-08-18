«Олімпійське літо» у дитячому оздоровчому комплексі «Збруч»

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Хоча Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи для дітей в літній канікулярний період та заходи в оздоровчих таборах «Олімпійське літо» вже за два тижні підійдуть до завершення, в оздоровчому таборі «Збруч», що у Скала–Подільській Борщівського району на Тернопільщині, «Олімпійське літо» у самому розпалі.
Біля 120 учасників – хлопців та дівчат різного віку з великим спортивним азартом змагались у десяти різноманітних цікавих естафетах та розвагах, випробовували свої фізичні можливості та завойовували «талони здоров'я» саме у тих естафетах, які їм були до вподоби. А вибирати було з чого – естафети на швидкість, спритність, влучність у вертикальну та горизонтальну ціль, - це одночасно й випробовування на витривалість та її виховання, адже змагання тривали близько двох годин.
Усі учасники змагань отримали чудові призи від організаторів – відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області, обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», та видавництва «Школярик».