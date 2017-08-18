«Олімпійське літо» відвідало «Лісову пісню»

14 серпня працівники Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України відвідали стаціонарний оздоровчий заклад «Лісова пісня» Борщівського району, що на Тернопільщині.

Діти з нетерпінням чекали на спортивні змагання та цікаві естафети, адже ще трохи і скоро закінчиться «Олімпійське літо».

Учасники змагань, а їх було 104, з радістю поринули у цікавий та незабутній світ спортивних естафет та розваг. А випробовувати себе було у чому – це «Біг змійкою», «Ведення м¢яча», «Флорбол», «Боулінг», «Мішечки», «Фрізбі», «Човниковий біг», естафети з обручами та стрибки на скакалці, естафети на спритність.

Чудова сонячна погода сприяла змаганням. Здоров'я та чудовий бадьорий настрій отримали не тільки усі учасники спортивних випробувань, але й організатори та судді.

Найбільш активні хлопці та дівчата отримали чудові призи від відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області, Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», видавництва «Школярик».