«Олімпійське літо» відвідало «Лісову пісню»

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14 серпня працівники Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та відділення Національного олімпійського комітету України відвідали стаціонарний оздоровчий заклад «Лісова пісня» Борщівського району, що на Тернопільщині.
Діти з нетерпінням чекали на спортивні змагання та цікаві естафети, адже ще трохи і скоро закінчиться «Олімпійське літо».
Учасники змагань, а їх було 104, з радістю поринули у цікавий та незабутній світ спортивних естафет та розваг. А випробовувати себе було у чому – це «Біг змійкою», «Ведення м¢яча», «Флорбол», «Боулінг», «Мішечки», «Фрізбі», «Човниковий біг», естафети з обручами та стрибки на скакалці, естафети на спритність.
Чудова сонячна погода сприяла змаганням. Здоров'я та чудовий бадьорий настрій отримали не тільки усі учасники спортивних випробувань, але й організатори та судді.
Найбільш активні хлопці та дівчата отримали чудові призи від відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області, Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», видавництва «Школярик».