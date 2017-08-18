Ольга Харлан – делегат України до європейської Комісії атлетів

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Володарка 4-х олімпійських нагород, 5-разова чемпіонка світу та 7-разова чемпіонка Європи з фехтування на шаблях Ольга Харлан обиратиметься до Комісії атлетів Європейських Олімпійських Комітетів.
З такою ініціативою виступив Національний олімпійський комітет і Комісія атлетів НОК України, до складу якої входить титулована спортсменка.
«Ольга – видатна українська спортсменка, яка своїми перемогами прославляє нашу країну у світі. Це справжній патріот, чудовий приклад для наслідування. Для України та українського спорту дуже важливо, щоб наші співвітчизники були представлені у провідних міжнародних та європейських спортивних організаціях. Вірю, що за нашої підтримки у Олі все вийде», - наголосив президент НОК Сергій Бубка.
«Для мене така можливість - це велика честь і відповідальність. Якщо все добре вийде, буду горда представляти Україну в поважному європейському органі. Звичайно, в мене мало подібного досвіду, але я готова вчитись і мені є з кого брати приклад», - відзначила Ольга Харлан.
Відзначимо, вибори до складу Комісії атлетів Європейських Олімпійських Комітетів відбудуться під час проведення Форуму і Асамблеї атлетів Європи, що триватимуть з 18 по 20 жовтня в Монако.
Нагадаємо, що саме Ольга Харлан 10 разів визнавалась найкращою спортсменкою місяців в України та є рекордсменкою серед українських атлетів за кількістю високих нагород від НОК.