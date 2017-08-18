Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують члени Національного олімпійського комітету України Олександ Удовіченко, Іван Федоренко та президент Федерації сучасного п’ятиборства Іван Панін.

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!