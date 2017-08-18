«Олімпійські історії» з веслувальницею Оленою Буряк

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Вже завтра, 19 серпня, на спортивних вболівальників чекає черговий випуск програми «Олімпійські історії», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України.
В новому випуску програми своєю олімпійською історією поділиться з глядачами медалістка чемпіонату світу з академічного веслування Олена Буряк.
Вмикайте телеканал «Київ» у суботу, 19 серпня, о 14:00!
Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.