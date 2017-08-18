«Вперед, на Олімп!» з українськими граціями

Цими вихідними на наших любителів спорту чекає чергова порція цікавих новин про українських олімпійців в новому випуску програми «Вперед, на Олімп!», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України.

В новому випуску ви дізнаєтеся, як готуються до чемпіонату світу з художньої гімнастики наші чарівні грації, а також про зустріч з командою головного олімпійця України Сергія Бубки напередодні важливих стартів.

Також у програмі у вас буде чудова змога побачити, як Олімпійська чемпіонка, срібна та бронзова призерка Ігор з фехтування на шаблях Ольга Харлан отримала рекордну, десяту нагороду найкращої спортсменки місяця в Україні.

Не пропустіть! Неділя, 20 серпня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.