Новиниlarr НОКlarr Українці стартують на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби
Українці стартують на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби
21 Серпня 2017 Поділитися
Українці стартують на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби

Сьогодні, 21 серпня, в Парижі стартує найголовніший старт року для представників спортивної боротьби – світова першість-2017.

Першими боротьбу за медалі розпочнуть борці-класики, а вже далі визначатимуть найсильніших на Планеті представники та представниці вільної боротьби.

Провідні борці світу розіграють 24 комплекти нагород у 8-ми вагових категоріях.

Змагання триватимуть 26 серпня.

Склад збірної України

Греко-римська боротьба: Дмитро Цимбалюк (59 кг), Денис Дем'янков (66 кг), Парвіз Насібов (71 кг), Євген Пишков (75 кг), Дмитро Пишков (80 кг), Олександр Шишман (85 кг), Дімітрій Тімченко (98 кг), Микола Кучмій (130 кг).

Вільна боротьба:

Жінки: Оксана Лівач (48 кг), Софія Боднар (60 кг), Алла Белинська (69 кг), Ірина Гусяк (53 кг), Тетяна Кіт (55 кг), Ірина Чіхрадзе (58 кг), Юлія Ткач (63 кг), Катерина Бурмістрова (75 кг).

ЧоловікиАндрій Яценко (57 кг), Іван Білейчук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Василь Михайлов (74 кг), Любомир Сагалюк (86 кг), Павло Олійник (97 кг), Ален Засєєв (125 кг).

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 175
Буенос-Айрес-2018 0414
Лозанна-2020 0875
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в