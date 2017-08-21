Українці стартують на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби

Сьогодні, 21 серпня, в Парижі стартує найголовніший старт року для представників спортивної боротьби – світова першість-2017.

Першими боротьбу за медалі розпочнуть борці-класики, а вже далі визначатимуть найсильніших на Планеті представники та представниці вільної боротьби.

Провідні борці світу розіграють 24 комплекти нагород у 8-ми вагових категоріях.

Змагання триватимуть 26 серпня.

Склад збірної України

Греко-римська боротьба: Дмитро Цимбалюк (59 кг), Денис Дем'янков (66 кг), Парвіз Насібов (71 кг), Євген Пишков (75 кг), Дмитро Пишков (80 кг), Олександр Шишман (85 кг), Дімітрій Тімченко (98 кг), Микола Кучмій (130 кг).

Вільна боротьба:

Жінки: Оксана Лівач (48 кг), Софія Боднар (60 кг), Алла Белинська (69 кг), Ірина Гусяк (53 кг), Тетяна Кіт (55 кг), Ірина Чіхрадзе (58 кг), Юлія Ткач (63 кг), Катерина Бурмістрова (75 кг).

Чоловіки: Андрій Яценко (57 кг), Іван Білейчук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Василь Михайлов (74 кг), Любомир Сагалюк (86 кг), Павло Олійник (97 кг), Ален Засєєв (125 кг).