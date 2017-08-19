Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує голова Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України Іван Гешко.

Олімпійська родина України вітає іменинника зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!