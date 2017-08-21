Сергій Бубка відвідав Одеську область

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка з робочим візитом відвідав Одеську область.

Разом із першим заступником Міністра молоді та спорту, віце-президентом НОК Ігорем Гоцулом і головою Одеського обласного відділення НОК Миколою Мільчевим головний олімпієць країни зустрівся з владою Одещини, обговоривши з заступником обласної державної адміністрації Сергієм Колебошиним, головою обласної ради Анатолієм Урбанським і міським головою Одеси Геннадієм Трухановим питання розвитку спорту, олімпійського руху в області. Особлива увага була приділена розбудові спортивної інфраструктури. Зокрема, за участю президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна учасники зустрічі детально розглянули підготовку до проведення чемпіонату світу з хокею серед юніорів (U18), який з 14 по 20 квітня наступного року прийматиме Одеса.

«Одеська область має славні спортивні традиції. Важливо їх зберегти та примножити. Звичайно, зараз багато труднощів, але консолідувавши зусилля, об’єднавшись всі разом ми повинні створити всі належні умови для спорту вищих досягнень, виховання нових чемпіонів та здорової нації», - наголосив у своєму зверненні до спортивного активу області президент НОК.

В рамках візиту Сергій Бубка завітав також до міста Южне, де провів зустріч з міським головою Володимиром Новацьким, керівництвом Одеського припортового заводу. Разом з президентом федерації каное України Сергієм Чернишовим та дворазовим Олімпійським чемпіоном, головним тренером збірної України з веслування на байдарках і каное Юрієм Чебаном президент НОК оглянув спортивні споруди міста, зокрема, фізкультурно-спортивний комплекс «Олімп», оновлений після реконструкції стадіон та водно-веслувальну базу «Хімік».





«Спортивна інфраструктура міста Южне є прикладом для багатьох інших міст. Молоде місто активно розвивається і дуже приємно що в цьому розвитку належне місце відводиться фізичній культурі і спорту. Це дійсно гарна база, на якій доцільно створити училище олімпійського резерву. Також бачимо перспективи щодо надання водно-веслувальній базі «Хімік» статусу «бази олімпійської підготовки», - відзначив Сергій Бубка.