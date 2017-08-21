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Українці завершують підготовку до чемпіонату світу з боксу
21 Серпня 2017 Поділитися
Вже цього тижня, 25 серпня, в німецькому Гамбурзі стартує світова першість з боксу.
Протягом тижня найсильніші боксери з понад 190 національних федерацій світу боротимуться за медалі найголовнішого старту року.
За підсумками вдалого виступу на домашньому чемпіонаті Європи, який в червні відбувся в Харкові, українські спортсмени будуть представлені у 8-ми з 10-ти можливих вагових категорій.
Змагання триватимуть до 2 вересня.
Склад збірної України:
Назар Куротчин (49 кг), Дмитро Замотаєв (52 кг), Микола Буценко (56 кг), Юрій Шестак (60 кг), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Рамазан Муслімов (91 кг), Віктор Вихрист (+91 кг).
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