Українці завершують підготовку до чемпіонату світу з боксу

Вже цього тижня, 25 серпня, в німецькому Гамбурзі стартує світова першість з боксу.

Протягом тижня найсильніші боксери з понад 190 національних федерацій світу боротимуться за медалі найголовнішого старту року.

За підсумками вдалого виступу на домашньому чемпіонаті Європи, який в червні відбувся в Харкові, українські спортсмени будуть представлені у 8-ми з 10-ти можливих вагових категорій.

Змагання триватимуть до 2 вересня.

Склад збірної України:

Назар Куротчин (49 кг), Дмитро Замотаєв (52 кг), Микола Буценко (56 кг), Юрій Шестак (60 кг), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Рамазан Муслімов (91 кг), Віктор Вихрист (+91 кг).