Сергій Бубка відкрив в Одесі спортивний фестиваль-виставку і спортивну інсталяцію

Під час візиту на Одещину президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка взяв участь у відкритті спортивного фестивалю-виставки Seanergy Global Sport Expo.

Виставка є глобальним майданчиком для обміну думками, досвідом, а також досягнень в спорті. На фестивалі представлені понад 20 різних видів спорту.

Разом з головою Одеською обласної ради Анатолієм Урбанським, міським головою Одеси Геннадієм Трухановим, першим заступником міністра молоді та спорту, віце-президентом НОК Ігорем Гоцулом і головою обласного відділення НОК, Олімпійським чемпіоном Миколою Мільчевим головний олімпієць країни відкрив також інсталяцію «Дерево життя і спорту» оглянув експозиції та локації виставки, завітавши на майданчики з різних видів спорту, поспілкувавшись з юними спортсменами, їх тренерами, відомими олімпійцями.





«Дуже важливо, щоб таких виставок і подібних заходів було якнайбільше. Приємно бачити велику кількість діточок. Такі проекти дозволяють показати різноманіття спорту, залучити юне покоління до занять фізичною культурою, виховувати здорову націю», - наголосив Сергій Бубка, подякувавши Одеській владі за підтримку спорту та організаторам виставки.



З першим днем перебування президента НОК України Сергія Бубки можна ознайомитись за цим посиланням http://noc-ukr.org/news/15128/