Відбулася обласна нарада фізкультурно-спортивного активу Львівщини

18 серпня за участю заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Оксани Стоколос-Ворончук та під головуванням начальника управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації Юрія Майбороди в актовому залі Франківської районної адміністрації Львова завершилася обласна нарада фізкультурно-спортивного активу Львівщини з питань підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл області до початку нового 2017-2018 навчального року.

Участь у нараді взяли керівники структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міськвиконкомів міст обласного значення, а також директори, заступники директорів, старші тренери відділень та медичні працівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівської області.

В зборах взяли участь також голова асоціації громадських рад Львівщини Степан Середа, радник голови облдержадміністрації з питань децентралізації Віталій Корецький, координатор «Ігор Нескорених» в Україні Оксана Горбач, яка була відзначена обласними й міськими подяками.

А з нагоди 67-ої річниці утворення ВФСТ «Колос», Львівська обласна організація ВФСТ «Колос» АПК України відзначила та вручила грошові премії ветеранам сільського спортивного руху Михайлові Зубрицькому, Віктору Кононенку, Роману Карбівнику.

Учасники наради обговорили такі питання порядку денного:

Загальні підсумки попереднього навчального року та ключові напрями діяльності у новому навчальному році в системі ДЮСШ Львівщини. Про особливості організації та проведення Всесвітніх Ігор у місті Вроцлаві (з досвіду офіційних осіб – представників Львівщини). Особливості організації системи фізкультурно-спортивного руху в області в умовах територіальної реформи. Про специфіку організації та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення Львівщини, зокрема дітей та молоді шкільного і студентського віку. Про проведення диспансерного обстеження та організацію медичного супроводу вихованців спортивної школи й додержання санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань.

Участь в обговоренні питань порядку денного взяли начальник відділу спорту та проведення заходів управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Уляна Штангрет, начальник Львівського регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Мирослав Николаєв, президент Львівської обласної федерації гімнастики Роман Веклюк, начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, завідувач сектору молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації Іван Наконечний, заступник начальника Львівського обласного відділення Комітету фізичного виховання та спорту МОН України Ярослав Гаврих, відповідальний секретар відділення НОК України у Львівській області Оксана Вацеба, головний лікар Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Степан Середа та інші.

Відтак новий навчальний рік в системі ДЮСШ Львівщини розпочинається у повній готовності!