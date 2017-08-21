У дитячому таборі «EuroСamp-Межигір’я» відбувся Олімпійський урок

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У резиденції «Межигір’я» вже третій рік поспіль затишно розташувався дитячий спортивно-розважальний табір «EuroCamp».
До дітлахів, чиї батьки поранені чи загинули в АТО, діток з багатодітних, малозабезпечених сімей та зі складними життєвими ситуаціями 18 серпня завітав начальник Управління фізичної культури і спорту Київської облдержадміністрації, член виконавчого комітету Київського міського відділення Національного олімпійського комітету, чемпіон України зі спринтерського багатоборства серед юніорів з ковзанярського спорту Сергій Тимофєєв.
Діти із великим захопленням брали участь у різноманітних спортивних дисциплінах та дискусіях.
У дружній та веселій атмосфері Сергій Олександрович провів відкритий олімпійський урок. Під час олімпійської вікторини дітки жваво брали участь в дискусії і наввипередки відповідали на питання. Почесний гість розповідав зацікавленій дітворі про олімпійський рух та принципи роботи Управління фізичної культури і спорту Київської облдержадміністрації. А по закінченню діалогу запросив малечу після здобуття відповідної освіти до роботи в галузі фізичної культури і спорту на благо нашої Батьківщини. На завершення Уроку разом вони зробили пробіжку з Олімпійським прапором.
Цього дня переможених не було, адже в олімпійських змаганнях головне не перемога, а участь. Всі учасники отримали сувеніри з олімпійською символікою від Київського міського відділення Національного олімпійського комітету і порцію чудового настрою та бадьорості на увесь день!