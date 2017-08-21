У Харкові пройшов традиційний марафон

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32-й Міжнародний традиційний легкоатлетичний марафон «Визволення» і біг по шосе, присвячені Дню міста та Дню Незалежності України пройшли 20 серпня в Харкові.
Цього року в забігах взяли участь біля 4 тис. осіб. Серед учасників марафону були харків'яни, воїни АТО, спортсмени з інвалідністю, представники інших міст України та країн ближнього зарубіжжя, а також гості з міст-побратимів. Вони долали дистанцію
Маршрут марафону пролягав від стадіону «Динамо» по вул. Сумській до П'ятихаток і назад.
За підсумками забігів, були визначені переможці серед чоловіків і жінок:
Дистанція
1 місце - Володимир Чуб (Харків) - 9:25
2 місце - Олексій Попруга (Харків) - 9:35
3 місце - Володимир Жогло (Харків) - 10:30
Дистанція
1 місце - Ольга Дібка (Бахмут, Донецька область) - 11:25
2 місце - Олена Кушнерова (Харків) - 11:54
3 місце - Олена Михайлова (Харків) - 12:25;
1 місце - Дмитро Мусіятченко (Кременчук) - 30:27
2 місце - Артем Алфімов (Лисичанськ) - 33:17
3 місце - Микола Давиденко (Київ) - 33:26
1 місце - Марина Немченко (Харків) - 35:25
2 місце - Олена Сердюк (Харків) - 36:48
3 місце - Дарина Гнатковська (Харків) - 41:24
1 місце - Костянтин Тельнов (Кролевець, Сумська область) - 1:11:11
2 місце - Артем Казбан (Дніпро) - 1:11:15
3 місце - Дмитро Пожевілов (Чугуїв) - 1:12:43
1 місце - Тетяна Рибальченко (Харків) - 1:24:24
2 місце - Ольга Донченко (Харків) - 1:24:39
3 місце - Анна Єфименко (Київ) - 1:40:42
1 місце - Володимир Немашкало (Харків) - 2:50:31
2 місце - Ігор Слюсаренко (Кременчук) - 2:52:38
3 місце - Сергій Година (Кременчук) - 2:56:37
1 місце - Наталія Караван (Харків) - 3:26:22
2 місце - Любов Сич (Харків) - 3:26:43
3 місце – Ірина Середницька (Горішні Плавні, Полтавська обл.) - 3:40:59.
Кожен бігун на фініші отримав сертифікат «Учасник Харківського марафону-2017». А учасникам бойових дій, спортсменам з інвалідністю, спортивним сім'ям, а також наймолодшим і найстаршим учасникам марафону були вручені призи від Харківської міської ради.
У заході брала участь голова обласної державної адміністрації Юлія Світлична, яка подолала дистанцію в 10 км.