Спортивно – масовий захід у оздоровчому таборі «Чайка»

16 серпня обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з обласним відділенням НОК України у Хмельницькій області провели спортивно-масовий захід «Веселі старти» серед дітей та підлітків оздоровчого табору «Чайка» в рамках Всеукраїнської акції «Олімпійське літо».

Захід проходив у с. Головчинці, Летичівського району. У програмі: змагання «Веселі старти» та дартс. Участь у них брали 114 дітей.

Мета даного заходу - залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя, формування морально – вольових рис характеру, розвиток фізичних якостей, організація змістовного дозвілля дітей.

З привітальним словом до учасників «Олімпійського літа» виступив член виконкому обласного відділення НОК Олександр Якушев.

Чемпіоном «Веселих стартів» стала команда «Найк», друге і третє місце розділили між собою – «Динамо» і «Переможці» відповідно.

У змаганнях з дартсу серед дівчат чемпіонкою стала Ірина Коміслива Ірина, а серед юнаків – Ігор Романовський.

Призери «Веселих стартів» та з дартсу нагороджені грамотами, медалями, вимпелами, брелками, призами відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області та ХОЦФЗН «Спорт для всіх».