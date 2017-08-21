Спортивно – масовий захід у оздоровчому таборі «Чайка»

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16 серпня обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з обласним відділенням НОК України у Хмельницькій області провели спортивно-масовий захід «Веселі старти» серед дітей та підлітків оздоровчого табору «Чайка» в рамках Всеукраїнської акції «Олімпійське літо».
Захід проходив у с. Головчинці, Летичівського району. У програмі: змагання «Веселі старти» та дартс. Участь у них брали 114 дітей.
Мета даного заходу - залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя, формування морально – вольових рис характеру, розвиток фізичних якостей, організація змістовного дозвілля дітей.
З привітальним словом до учасників «Олімпійського літа» виступив член виконкому обласного відділення НОК Олександр Якушев.
Чемпіоном «Веселих стартів» стала команда «Найк», друге і третє місце розділили між собою – «Динамо» і «Переможці» відповідно.
У змаганнях з дартсу серед дівчат чемпіонкою стала Ірина Коміслива Ірина, а серед юнаків – Ігор Романовський.
Призери «Веселих стартів» та з дартсу нагороджені грамотами, медалями, вимпелами, брелками, призами відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області та ХОЦФЗН «Спорт для всіх».