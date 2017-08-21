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Черкащина приймала змагання з гандболу
21 Серпня 2017 Поділитися
Днями в селі Руська Поляна, що на Черкащині, відбувся фінал чемпіонату Черкаського району з гандболу.
Змагання організували в рамках спартакіади «Найспортивніше село 2017 року». За перемогу у чемпіонаті боролися три команди із сіл Руська Поляна, Будище, Хацьки. За результатами змагань чемпіоном Черкаського району з гандболу стала команда Руської Поляни, друге місце здобули гандболісти с. Будище, третє - у спортсменів с. Хацьки.
Урочисту церемонію нагородження проводив відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету у Черкаській області Іван Урста.
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