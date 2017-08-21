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«Олімпійське літо» у таборі «Маяк»
21 Серпня 2017 Поділитися
Фізкультурно-оздоровчі заходи відбулися у таборі «Маяк», що у с. Селище, Тиврівського району, Вінницької області.
Їх провели обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації і обласне відділенням Національного олімпійського комітету України в рамках Всеукраїнських заходів «Олімпійське літо».
Біля 200 дітей брали участь у катанні на спортивних катамаранах. Вони також мали змогу рухатись на ходулях та лижах для трьох, грали у фрізбі, бадмінтон, переправлялись по канату.
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