«Олімпійське літо» у таборі «Маяк»

Фізкультурно-оздоровчі заходи відбулися у таборі «Маяк», що у с. Селище, Тиврівського району, Вінницької області.

Їх провели обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації і обласне відділенням Національного олімпійського комітету України в рамках Всеукраїнських заходів «Олімпійське літо».

Біля 200 дітей брали участь у катанні на спортивних катамаранах. Вони також мали змогу рухатись на ходулях та лижах для трьох, грали у фрізбі, бадмінтон, переправлялись по канату.