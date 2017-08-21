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Українці стартують на чемпіонаті світу з сучасного п’ятиборства
21 Серпня 2017 Поділитися
Українці стартують на чемпіонаті світу з сучасного п’ятиборства

Завтра, 22 серпня, в столиці Єгипту розпочинаються змагання світової першості з сучасного п’ятиборства.

В Каїрі близько 170 найкращих представників цього виду спорту розіграють 21 нагороду.

На престижному старті Україну представлятимуть: Павло Зведенюк, Дмитро Кірпулянський, Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Андрій Федечко та Зінаїда Батрак.

Програму чемпіонату світу відкриють змагання в естафеті серед чоловіків.

Турнір триватиме до 28 серпня.

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