«Олімпійське літо» на Полтавщині з представниками кульової стрільби

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До дитячого спортивно-оздоровчого табору «Горизонт», що на Полтавщині, під час четвертої зміни завітали гості, а саме представники міського відділення Національного олімпійського комітету України в Горішні Плавні, для проведення спортивного свята «Олімпійське літо в Горизонті».
Розпочався захід з привітних слів директора табору «Горизонт» Наталії Мартинович та виконавчого директора відділення НОК України Миколи Шишлікова.
До участі у заході долучились провідні спортсмени міста Горішні Плавні з кульової стрільби: чемпіон Європи та світу серед юнаків, рекордсмен світу Максим Городинець; чемпіон, рекордсмен України Олексій Хабаров; чемпіонка України, кандидат в майстри спорту Надія Шаманова й тренер з кульової стрільб Віктор Недбайло.
Під час зустрічі діти із задоволенням поспілкувалися зі спортсменами про їх тренування, спосіб життя, шлях до перемог, а також брали участь у майстер-класі від спортсменів, де кожен з бажаючих міг спробувати свої сили у стрільбі.
Традиційно під час «Олімпійського літа» були проведені змагання з легкої атлетики, міні-футболу тощо.
На завершення змагань спортсмени нагородили переможців та призерів подарунками, сувенірами від Національного олімпійського комітету України та відділення НОК України в м. Горішні Плавні.