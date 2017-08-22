«Олімпійське літо» залучило на Тернопільщині біля 2 тисяч дітей

Протягом усього літа відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області проводило Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи для дітей в літній канікулярний період в оздоровчих таборах Тернопільщини «Олімпійське літо».

Змагання розпочиналися з обов’язкового комплексу вправ ранкової руханки, після чого хлопці та дівчата із захопленням змагались у десяти різноманітних естафетах на спритність, швидкість, техніку володіння м’ячем та влучність.

Гарна погода та веселий настрій залучив до захоплюючих спортивних випробування протягом літа біля двох тисяч дітей. А хто з дітей виграв більшу кількість «талонів здоров’я» - отримав і більше призів на згадку від обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» з логотипом центру, відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області та видавництва «Школярик».