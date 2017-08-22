Футбольні поєдинки у Кропивницькому

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17-19 серпня на стадіоні «Зірка» м. Кропивницького проходив ХІІ традиційний турнір з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячений пам’яті колишнього гравця і спортивного директора футбольного клубу «Зірка» Андрія Куценка.
Учасниками цьогорічних змагань, які проводилися під патронатом Національного олімпійського комітету України, стали чотири команди.
На урочистому відкритті турніру спортсменів привітали: перший тренер Андрія Куценка, керівник програми розвитку дитячо-юнацького та молодіжного футболу ФК «Зірка» Вадим Даренко, батько Андрія, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олександр Куценко.
За підсумками футбольних баталій на четвертому місці фінішувала команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Кіровоградської міської ради, бронзовими призерами стали юні футболісти збірної Черкаської області, срібні медалі завоювали юнаки кропивницької «Зірки» U-14, а переможцями турніру стали наймолодші учасники змагань, вихованці Вадима Даренка, із команди «Зірка» U-13 (м. Кропивницький).
Також, були відзначені кращі гравці в кожному амплуа. Кращим воротарем визнано Дениса Вакулика («Зірка» U-13), кращий захисник – Олег Чаплинський (КДЮСШ № 2), кращий нападник – Віталій Щербина («Зірка» U-14), кращим бомбардиром турніру став Максим Нетребенко з «Зірки» U-13.
Під час урочистого закриття турніру член виконкому відділення НОК України в Кіровоградській області, начальник відділу фізичної культури та спорту міської ради Сергій Колодяжний подякував організаторам за проведення змагань на високому рівні та побажав юним футболістам наполегливості й удачі в досягненні ними найвищих футбольних вершин.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту міської ради, медалями Національного олімпійського комітету України та кубками від футбольного клубу «Зірка».